«Нафтогаз» добился отмены требования госаудиторов уплатить в бюджет более 72 млрд грн

Окружной админсуд г. Киева удовлетворил иск «Нафтогаза» в деле № 640/27 061/20 и отменил требование Государственной аудиторской службы № 500−14/5711−2020 от
Согласно судебным материалам, «Нафтогаз» не согласился с выводами акта ревизии № 05−21/2 от
В требовании Госаудитслужбы, которое НАК обжаловал в суде, содержались выводы госаудиторов о выявленных (по их оценкам) во время ревизии нарушения «Нафтогазом» требований действующего законодательства. В частности, указывалось, что НАК насчитал «резерв сомнительных долгов при неутвержденном финансовом плане за 2018 год и 9 месяцев 2019 года на общую сумму 38 438 894 тыс. грн (за 2018 год — 24 007 230 045 грн., за 9 месяцев 2019 года — 14 431 664 224 грн), что привело к завышению прочих операционных расходов, занижению финансового результата, занижению суммы чистой прибыли на указанную сумму и занижению размера начисления и перечисления в государственный бюджет дивидендов (за 2018 год — 90% от суммы чистой прибыли, за 9 месяцев 2019 года — 95%) на общую сумму 35 316 587 800 грн» (цитата).
Госаудитслужба требовала у «Нафтогаза» перечислить в госбюджет дивиденды за 2018 год — на 21,6 млрд грн, а за 2019 год — 13,7 млрд грн.
Цитата из решения Окружного админсуда г. Киева от 09.03.2021:
«Суд считает, что требование ответчика в части обязательства истца осуществить корректировки на счетах бухгалтерского учета (методом сторно) и в финансовой отчетности за 2018 и 2019 годы, начисленных с нарушением требований пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от
В судебных материалах также отмечается, что в ходе проведения ревизии Госаудитслужба получил от Офиса крупных плательщиков налогов ГНС справку от
Как отмечается, согласно выявленным Офисом крупных налогоплательщиков ГНС нарушениям, Госаудитслужба требовала от «Нафтогаза» осуществить корректировки на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности за 2018 и 2019 годы в части увеличения суммы по строке 2355 «Чистый финансовый результат» Отчетов о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2) за 2018 и 2019 годы на общую сумму 37,3 млрд грн (в т.ч. за 4 квартал 2018 года — 5,08 млрд грн, за 2019 год — 32,2 млрд грн) и перечислить в госбюджет дивиденды за 2018 год — на сумму 4,57 млрд грн, за 2019 год — 30,59 млрд грн.
Как отмечается, на уменьшение финансового результата на снижение чистой прибыли в IV квартале 2018 года и 2019 года Госаудитслужба связывает с тем, что «Укртрансгаз», учредителем и единственным акционером которого является «Нафтогаз», уменьшил показатели чистой нераспределенной прибыли в своей финансовой отчетности, что, в свою очередь, отразилось на формировании показателей Отчетов о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) НАК «Нафтогаз Украины» и на размер выплаченных последней дивидендов.
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