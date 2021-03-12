«Нафтогаз» добился отмены требования госаудиторов уплатить в бюджет более 72 млрд грн

Окружной админсуд г. Киева удовлетворил иск «Нафтогаза» в деле № 640/27 061/20 и отменил требование Государственной аудиторской службы № 500−14/5711−2020 от 05.10.2020 о необходимости устранения «Нафтогазом» нарушений, которые, как утверждает Госаудитслужба, было выявлено по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности «Нафтогаза» (за период с 01.10.2018 по 31.12.2019).

Согласно судебным материалам, «Нафтогаз» не согласился с выводами акта ревизии № 05−21/2 от 02.09.2020 .

В требовании Госаудитслужбы, которое НАК обжаловал в суде, содержались выводы госаудиторов о выявленных (по их оценкам) во время ревизии нарушения «Нафтогазом» требований действующего законодательства. В частности, указывалось, что НАК насчитал «резерв сомнительных долгов при неутвержденном финансовом плане за 2018 год и 9 месяцев 2019 года на общую сумму 38 438 894 тыс. грн (за 2018 год — 24 007 230 045 грн., за 9 месяцев 2019 года — 14 431 664 224 грн), что привело к завышению прочих операционных расходов, занижению финансового результата, занижению суммы чистой прибыли на указанную сумму и занижению размера начисления и перечисления в государственный бюджет дивидендов (за 2018 год — 90% от суммы чистой прибыли, за 9 месяцев 2019 года — 95%) на общую сумму 35 316 587 800 грн» (цитата).

Госаудитслужба требовала у «Нафтогаза» перечислить в госбюджет дивиденды за 2018 год — на 21,6 млрд грн, а за 2019 год — 13,7 млрд грн.

Цитата из решения Окружного админсуда г. Киева от 09.03.2021:

«Суд считает, что требование ответчика в части обязательства истца осуществить корректировки на счетах бухгалтерского учета (методом сторно) и в финансовой отчетности за 2018 и 2019 годы, начисленных с нарушением требований пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 03.10.2012 № 899 резерва сомнительных долгов при неутвержденном финансовом плане истца за 2018 год и 9 месяцев 2019 года на общую сумму 38 438 894 269 грн. и начислить и перечислить в Государственный бюджет Украины дивиденды: за 2018 год — на сумму 21 606 507 000 грн; за 2019 год — 13 710 080 800 грн. принята вопреки фактическим обстоятельствам, установленным во время ревизии деятельности истца».

В судебных материалах также отмечается, что в ходе проведения ревизии Госаудитслужба получил от Офиса крупных плательщиков налогов ГНС справку от 26.08.2020 № 1016/28−10−05−01−01/30 019 801 относительно завышения «Укртрансгазом» (входит в группу «Нафтогаза») прочих операционных расходов и занижения строке 2355 «Чистый финансовый результат» Отчетов о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) (Форма № 2) на общую сумму 37,3 млрд грн.

Как отмечается, согласно выявленным Офисом крупных налогоплательщиков ГНС нарушениям, Госаудитслужба требовала от «Нафтогаза» осуществить корректировки на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности за 2018 и 2019 годы в части увеличения суммы по строке 2355 «Чистый финансовый результат» Отчетов о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2) за 2018 и 2019 годы на общую сумму 37,3 млрд грн (в т.ч. за 4 квартал 2018 года — 5,08 млрд грн, за 2019 год — 32,2 млрд грн) и перечислить в госбюджет дивиденды за 2018 год — на сумму 4,57 млрд грн, за 2019 год — 30,59 млрд грн.

Как отмечается, на уменьшение финансового результата на снижение чистой прибыли в IV квартале 2018 года и 2019 года Госаудитслужба связывает с тем, что «Укртрансгаз», учредителем и единственным акционером которого является «Нафтогаз», уменьшил показатели чистой нераспределенной прибыли в своей финансовой отчетности, что, в свою очередь, отразилось на формировании показателей Отчетов о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) НАК «Нафтогаз Украины» и на размер выплаченных последней дивидендов.