0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

Чем ГПД отличается от трудового договора

Чем ГПД отличается от трудового договора

Основным признаком, отличающим гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что трудовым законодательством регулируется процесс трудовой деятельности, ее организация. По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного материального результата.

Об этом пишет «Адвокат права» в Telegram.

В чем разница:

  • по трудовому договору работника принимают на должность, включенную в штат предприятия, для выполнения определенной работы по конкретной квалификации. Работнику гарантируется заработная плата, установленные трудовым законодательством гарантии, льготы, компенсации и т. д.;
  • по гражданско-правовому договору оплачивается не процесс труда, а его результаты, которые определяют после окончания работы и оформляют актами сдачи-приемки выполненных работ, на основании которых производится их оплата. Договором также может быть предусмотрена предварительная или поэтапная оплата. В трудовую книжку запись о выполнении работы по гражданско-правовым договорам не вносится.

«Конечно, действующим законодательством не запрещено заключение гражданско-правовых договоров, однако при заключении таких договоров субъекты хозяйствования очень часто допускают ошибки, смешивая трудовые отношения гражданско-правовым», — объясняет «Адвокат права».

Читайте также: Работодатель не выплатил зарплату при увольнении. Как действовать

Так, при заключении гражданско-правовых договоров субъекты хозяйствования не оговаривают количественный объем выполнения работ, являющихся основанием для выводов о выполнении указанных работ на постоянной основе. При заключении гражданско-правового договора должны быть четко указаны объемы выполнения работ и срок, за который эти работы должны быть выполнены.

Гражданско-правовые договоры не могут заключаться на неопределенный срок. Такой договор оформляется только на срок, за который должен быть предоставлен результат работы. Ведь по ГПД оплачивается не процесс труда, а его конечный результат, который определяется после окончания работы и оформляется актом.

Таким образом, гражданско-правовые договоры, заключенные на неопределенный срок, свидетельствуют о признаках трудовых отношений.

Проведение инструктажа на рабочем месте при заключении гражданско-правовых договоров также позволяет переквалифицировать гражданские отношения в трудовые. Поскольку проведение такого инструктажа предусмотрено статьей 29 КЗоТ Украины, регулирующей именно трудовые отношения.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.