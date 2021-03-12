Чем ГПД отличается от трудового договора

Основным признаком, отличающим гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что трудовым законодательством регулируется процесс трудовой деятельности, ее организация. По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного материального результата.

Об этом пишет «Адвокат права» в Telegram.

В чем разница:

по трудовому договору работника принимают на должность, включенную в штат предприятия, для выполнения определенной работы по конкретной квалификации. Работнику гарантируется заработная плата, установленные трудовым законодательством гарантии, льготы, компенсации и т. д. ;

по гражданско-правовому договору оплачивается не процесс труда, а его результаты, которые определяют после окончания работы и оформляют актами сдачи-приемки выполненных работ, на основании которых производится их оплата. Договором также может быть предусмотрена предварительная или поэтапная оплата. В трудовую книжку запись о выполнении работы по гражданско-правовым договорам не вносится.

«Конечно, действующим законодательством не запрещено заключение гражданско-правовых договоров, однако при заключении таких договоров субъекты хозяйствования очень часто допускают ошибки, смешивая трудовые отношения гражданско-правовым», — объясняет «Адвокат права».

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Так, при заключении гражданско-правовых договоров субъекты хозяйствования не оговаривают количественный объем выполнения работ, являющихся основанием для выводов о выполнении указанных работ на постоянной основе. При заключении гражданско-правового договора должны быть четко указаны объемы выполнения работ и срок, за который эти работы должны быть выполнены.

Гражданско-правовые договоры не могут заключаться на неопределенный срок. Такой договор оформляется только на срок, за который должен быть предоставлен результат работы. Ведь по ГПД оплачивается не процесс труда, а его конечный результат, который определяется после окончания работы и оформляется актом.

Таким образом, гражданско-правовые договоры, заключенные на неопределенный срок, свидетельствуют о признаках трудовых отношений.

Проведение инструктажа на рабочем месте при заключении гражданско-правовых договоров также позволяет переквалифицировать гражданские отношения в трудовые. Поскольку проведение такого инструктажа предусмотрено статьей 29 КЗоТ Украины, регулирующей именно трудовые отношения.

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