Чем ГПД отличается от трудового договора

Основным признаком, отличающим гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что трудовым законодательством регулируется процесс трудовой деятельности, ее организация. По гражданско-правовому договору процесс организации трудовой деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного материального результата.
Об этом пишет «Адвокат права» в Telegram.
В чем разница:
«Конечно, действующим законодательством не запрещено заключение гражданско-правовых договоров, однако при заключении таких договоров субъекты хозяйствования очень часто допускают ошибки, смешивая трудовые отношения гражданско-правовым», — объясняет «Адвокат права».
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Так, при заключении гражданско-правовых договоров субъекты хозяйствования не оговаривают количественный объем выполнения работ, являющихся основанием для выводов о выполнении указанных работ на постоянной основе. При заключении гражданско-правового договора должны быть четко указаны объемы выполнения работ и срок, за который эти работы должны быть выполнены.
Гражданско-правовые договоры не могут заключаться на неопределенный срок. Такой договор оформляется только на срок, за который должен быть предоставлен результат работы. Ведь по ГПД оплачивается не процесс труда, а его конечный результат, который определяется после окончания работы и оформляется актом.
Таким образом, гражданско-правовые договоры, заключенные на неопределенный срок, свидетельствуют о признаках трудовых отношений.
Проведение инструктажа на рабочем месте при заключении гражданско-правовых договоров также позволяет переквалифицировать гражданские отношения в трудовые. Поскольку проведение такого инструктажа предусмотрено статьей 29 КЗоТ Украины, регулирующей именно трудовые отношения.
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