Минфин разместил облигаций еще на ₴14,3 миллиарда

Министерство финансов 16 марта 2021 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 14,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.
По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 14 307 млн грн.
На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет, а в долларах США – 1 год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть супермаркетов АТБ объявила о повышении цен на 5-25%Позавчера, 17:30 - 6095 25
В Украине потребление газа населением в прошлом году сократилось на 14%Вчера, 08:30 - 685 11
В Раде предлагают ввести новый вид пенсийВчера, 10:02 - 2349 6
Под конец года доллар обесценится: в UBS назвали 2 причиныПозавчера, 09:30 - 70398 6
Украинцам стали выплачивать меньшую субсидию. Минсоцполитики назвало причиныВчера, 12:02 - 1104 4
Дальше ценам уже некуда расти, продукты просто не будут покупать, — эксперт о влиянии цен на топливоВчера, 21:35 - 6475 1
Выгодно ли сейчас украинцам вкладывать в недвижимостьВчера, 20:00 - 3896 2
Межбанк: ждать ли обвал курса в ближайшее времяВчера, 11:05 - 3596
В Раде предлагают ввести новый вид пенсийВчера, 10:02 - 2349 6
Скупали базы данных и оформляли кредиты: как защититься от мошенниковВчера, 13:44 - 1832 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 291
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1449 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2241 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3821 3
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3299 17