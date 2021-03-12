Минфин разместил облигаций еще на ₴14,3 миллиарда

Министерство финансов 16 марта 2021 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 14,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 14 307 млн ​​грн.



На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам шесть выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет, а в долларах США – 1 год.