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Игорный бизнес в Украине: сколько стоят лицензии (инфографика)

Игорный бизнес в Украине: сколько стоят лицензии (инфографика)

В Украине в июле прошлого года приняли закон о легализации игорного бизнеса. В госбюджете на 2021 год запланировано получить 7,4 млрд грн от платы за лицензии на азартные игры и проведение лотерей. “Слово и Дело» предлагает посмотреть, кто уже получил лицензию на такую деятельность и сколько будут стоить разрешения в этом году.

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В этом году получить лицензию на букмекерскую деятельность уже успела компания «Париматч». Лицензия выдана сроком на пять лет, а ее стоимость составляет 180 млн грн.

Также Комиссия по регулированию азартных игр выдала 4 лицензии на работу онлайн-казино. Их получили “Париматч», «СпейсИкс» (Cosmolot), «Геймдев» и “Ферст элемент”. Все лицензии рассчитаны на пять лет и стоят по 39 млн грн.

Стоимость лицензии на азартные игры зависит от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января года, в котором она выдается. Средства за нее уплачиваются ежегодно равными частями.

По состоянию на 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине – 6 тыс. грн. Дороже всего будет стоить лицензия на проведение азартных игр в казино Киева – 360 млн грн.


Инфографика: Слово и дело

180 млн грн стоит лицензия на азартные игры в казино в других городах, лицензия на букмекерскую деятельность в пунктах и интернете. За проведение азартных игр в залах игровых автоматов нужно заплатить 45 млн грн, за азартные игры в онлайн-казино – 39 млн грн.

Дешевле всего поставить игровой автомат – в год нужно платить только 36 тыс. грн.

По материалам Слово и Дело
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