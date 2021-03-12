В прошлом году Украина на 18% увеличила импорт экзотических фруктов

В 2020 году Украина на 18% увеличила импорт экзотических фруктов — до 795 млн долларов.

Об этом сообщает Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

«В 2020 году наибольшая доля — 11,5% – в структуре зарубежных поставок сельхозпродукции в Украине пришлась на продукцию группы „Плоды и орехи“ — в основном за счет цитрусовых, бананов и других экзотических плодов», — говорится в сообщении.

Основным поставщиком продукции этой группы в Украину остается Турция, из которой в прошлом году импортировали более 269 тыс. т фруктов.

В прошлом году доля Турции в стоимости отечественного импорта плодов составила 28,8%.

Также в топ-6 Эквадор (12,9%), Греция (6,2%), Коста-Рика (5,8%), Испания (5,4%) и Египет (5,0%).

Совокупно эти шесть стран сформировали в 2020 году более 64% стоимости импорта продукции данной группы в Украине.

Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в нашей стране традиционно пользуются цитрусовые и бананы, которые в 2020 году сформировали почти 3/5 стоимости ее импорта.