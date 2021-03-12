Минздрав обновил перечень карантинных зон

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны: строгие ограничения остались в четырех областях.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 16 марта.

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В зоне с самыми строгими ограничениями остались Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области. В частности, в этих регионах значительно превышены показатели госпитализаций инфицированных COVID-19.

В «оранжевой» зоне находятся десять регионов: Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области. Во всех остальных — действуют ограничения «желтой» карантинной зоны.

Из данных министерства, показатель госпитализаций превышен не только в областях «красной» зоны. При определенном показателе 60 на 100 тысяч населения, в Киеве он составляет 79,32, в Винницкой области — 122,5, в Николаевской — 89,5, а в Хмельницкой — 75,7.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 15 марта на Закарпатье — 67,9%, а также на Прикарпатье — 66,5%. К слову, норма составляет 65%.

Напомним, с 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с делением областей на зоны по уровню коронавирусной опасности. Базовой была «желтая» зона. Если в какой-либо из зон ухудшится эпидемиологическая ситуация, то местные власти должны принять необходимые меры с целью недопущения ухудшения заболеваемости. В частности, если один из показателей «желтой» зоны будет превышен, регион перейдет к «оранжевому» уровню.