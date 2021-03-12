Какие данные лучше не хранить на смартфоне

Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что лучше не хранить в памяти своего телефона. По его словам, в мобильном телефоне уровень защиты информации такой же, как например, в обычном почтовом ящике. То есть, личные данные не настолько защищены, как бы нам хотелось, поэтому эксперт советует переносить важную информацию на удаленные носители.
В первую очередь, по словам эксперта, в гаджете нельзя хранить пароли и учетные данные. И для каждого сервера лучше придумать разные, а не одинаковые пароли, и менять их нужно хотя бы один раз в три месяца.
Андрей Масалович также отметил, что не стоит на своем устройстве ставить галочку “Запомнить меня”, если вы где-то регистрируетесь. На многих смартфонах есть опция “Динамический сменный MAC-адрес” и при ее включении с отключенным Bluetooth, можно частично защитить свои данные. Еще эксперт не рекомендует хранить в телефоне ксерокопии своих документов, в частности паспорта, потому что телефон могут украсть или взломать, и эта информация окажется в руках у мошенников.
Также специалист рекомендует, если есть возможность, завести два телефона: рабочий и личный. Чтобы для разных целей были разные гаджеты.
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