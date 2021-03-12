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Глав НАБУ и ГБР хотят назначать по-новому: Рада направила закон в КСУ

Глав НАБУ и ГБР хотят назначать по-новому: Рада направила закон в КСУ

Верховная Рада приняла решение по законопроекту № 5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Парламентарии направили закон в Конституционный суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

«За» проголосовали 267 нардепов.

Так, Конституционный Суд должен будет представить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР лишь после согласия народных депутатов.

Отметим, вчера глава В Р Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение документа.

Напомним, в конце февраля в Раду внесли законопроект № 5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и ГБР.

По материалам РБК-Украина
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