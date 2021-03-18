Риски при покупке квартиры в новостройке

Как и в каждом виде инвестиций, риски в этой процедуре всегда есть. Предусмотреть все тонкости и опасности такого процесса вложения денег крайне сложно. Но зато можно укрепить позиции инвестора, рассказав ему, чего стоит остерегаться в первую очередь.
Эксперты портала flombu.com рассказали, на что следует обратить внимание при покупке квартиры в новостройке, чтобы минимизировать риски, которые возникают в таких ситуациях.
Купить квартиру на стадии строительства сейчас можно, не прилагая усилий. На ранних этапах постройки многоэтажки цена за квартиру в ней самая низкая. В основном — на 30−40% меньше стоимости такого же жилья, введенного в эксплуатацию.
Но, вкладывая деньги в строительство, риски не получить квартиру или же не такую, как хотели, не тогда, когда запланировано, выше и более разнообразны.
Опасность «заморозки» строительства. Один из самых больших рисков для инвестора в возведении жилья — приостановка и последующая заморозка строительства многоквартирного дома. Такие ситуации часто приводят к длительному ожиданию квартиры и даже судебной тяжбе. Заморозка строительства новостройки преимущественно обусловлена имиджевыми и финансовыми проблемами строительной компании. Поэтому, прежде чем согласиться на инвестирование в жилье в новостройке, вкладчику нужно тщательно выяснить, с кем он будет иметь дело.
Строительная компания не соблюдает нормы строительства. Еще один риск при покупке квартиры в новостройке — застройщик не выполняет установленные нормы по возведению жилья, чем ставит под угрозу завершение и введение многоэтажки в эксплуатацию.
К таким «грехам» строительной компании, в частности, относятся:
Застройщик не выполняет условия договора. Следующий риск для вкладчика в первичный рынок недвижимости — невыполнение строительной компанией условий инвестиционного договора. Речь идет о риске получить не то жилье, которое ожидаете, и не в условленные сроки:
Прямые финансовые риски покупки жилья в новостройке. Оплачивая жилье на стадии постройки, вкладчик не может быть полностью уверен, за что он отдает деньги. Существует риск заплатить совсем не за то, что вам нужно, без возможности вернуть вложенные деньги. Здесь может быть несколько рисков, в частности:
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