Риски при покупке квартиры в новостройке

Как и в каждом виде инвестиций, риски в этой процедуре всегда есть. Предусмотреть все тонкости и опасности такого процесса вложения денег крайне сложно. Но зато можно укрепить позиции инвестора, рассказав ему, чего стоит остерегаться в первую очередь.

Эксперты портала flombu.com рассказали, на что следует обратить внимание при покупке квартиры в новостройке, чтобы минимизировать риски, которые возникают в таких ситуациях.

Купить квартиру на стадии строительства сейчас можно, не прилагая усилий. На ранних этапах постройки многоэтажки цена за квартиру в ней самая низкая. В основном — на 30−40% меньше стоимости такого же жилья, введенного в эксплуатацию.

Но, вкладывая деньги в строительство, риски не получить квартиру или же не такую, как хотели, не тогда, когда запланировано, выше и более разнообразны.

Опасность «заморозки» строительства. Один из самых больших рисков для инвестора в возведении жилья — приостановка и последующая заморозка строительства многоквартирного дома. Такие ситуации часто приводят к длительному ожиданию квартиры и даже судебной тяжбе. Заморозка строительства новостройки преимущественно обусловлена имиджевыми и финансовыми проблемами строительной компании. Поэтому, прежде чем согласиться на инвестирование в жилье в новостройке, вкладчику нужно тщательно выяснить, с кем он будет иметь дело.

Строительная компания не соблюдает нормы строительства. Еще один риск при покупке квартиры в новостройке — застройщик не выполняет установленные нормы по возведению жилья, чем ставит под угрозу завершение и введение многоэтажки в эксплуатацию.

К таким «грехам» строительной компании, в частности, относятся:

несоответствие объекта недвижимости разрешительным нормам (скажем, строительная организация строит многоквартирный дом, а по документам согласовала возведение отеля);

превышение пределов разрешенной этажности (вместо разрешенных, например, шести этажей застройщик сооружает семь, и ваша квартира оказывается на «этаже-призраке»: фактически она есть, юридически — нет);

отсутствие у строительной компании права собственности на землю или пользования ею (например, земельный участок, на котором строят многоэтажку, есть в аренде или даже в субаренде, срок которых истекает и продлить его другая сторона не соглашается).

Застройщик не выполняет условия договора. Следующий риск для вкладчика в первичный рынок недвижимости — невыполнение строительной компанией условий инвестиционного договора. Речь идет о риске получить не то жилье, которое ожидаете, и не в условленные сроки:

несоблюдение сроков сдачи новостройки (скажем, договор с застройщиком содержит данные, когда многоэтажный дом будет сдан, а строительная контора откладывает завершение строительства на годы;

невыполнение договоренностей относительно состояния квартиры (в соответствии с договоренностями с компанией, в вашей квартире предусмотрена установка качественных окон, дверей с повышенной степенью защиты и тому подобное, а во время сдачи жилья вы выясняете, что застройщик не сдержал слова).

Прямые финансовые риски покупки жилья в новостройке. Оплачивая жилье на стадии постройки, вкладчик не может быть полностью уверен, за что он отдает деньги. Существует риск заплатить совсем не за то, что вам нужно, без возможности вернуть вложенные деньги. Здесь может быть несколько рисков, в частности:

осуществление инвестиций с помощью платежей различного назначения (например, во время оплаты за квартиру в новостройке застройщик предлагает оформить различные платежи: в фонд финансирования строительства и отдельно — физическому лицу за оказание консультационных или иных услуг. При возникновении спорных ситуаций со строительной компанией вернуть деньги от физического лица инвестору не удастся);