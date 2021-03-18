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Skype получил новую функцию

Skype получил новую функцию

Американская компания Microsoft начала тестирование новой версии Skype Preview (8.70.76.48) для Windows, в которой появилась функция активного шумоподавления.

Об этом сообщает GizChina.

Благодаря этой новой функции пользователи смогут слышать только своего собеседника, несмотря на гул во время совещаний.

Также появилась возможность переключаться между несколькими аккаунтами без необходимости ввода паролей каждый раз. Отныне пользователи смогут видеть, кто из участников присутствует во время видеозвонка.

Также в Microsoft уже анонсировали ряд других обновлений, которые должны вскоре появиться для пользователей, а именно, работа Skype в браузерах Chromium и Safari, поиск контактов на основе их номера телефона и блокировки запланированной встречи.

По материалам УКРИНФОРМ
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