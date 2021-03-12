Фонд гарантирования возобновляет выплаты вкладчикам двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 19 марта продолжает выплаты возмещения вкладчикам Златобанка и банка «Капитал» в пределах 200 тысяч гривен.

Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков — агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда, передает пресс-служба Фонда гарантирования.

Как говорится в сообщении, возобновление выплат вкладчикам Златобанка стало возможно после возобновления Фондом контроля над этим банком и записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о пребывании АО «Златобанк» в процедуре прекращения под контролем уполномоченного лица, которому Фонд делегировал свои полномочия ликвидатора банка.

В Фонде напомнили, что для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в любой из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.