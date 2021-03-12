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Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

Правительство Израиля решило возобновить авиасообщение со всеми странами с 16 марта.

Об этом сообщает Haaretz.

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Впрочем, квоты на количество прибывших в страну остаются в силе. Министры решили сохранить ограничения в 3000 человек в день.

В своем решении правительство отметило, что у министерства здравоохранения есть полномочия отменять авиарейсы, прибытие которых потенциально может угрожать здоровью населения страны.

К этому времени израильтяне имели право возвращаться в Израиль только рейсами из ограниченного числа городов: Лондон, Франкфурт, Париж, Киев и Нью-Йорк.

Как сообщила пресс-служба «Международных Авиалиний Украины», в настоящее время компания имеет подтверждение по выполнению следующих рейсов: Киев — Тель-Авив — по 2 рейса 17, 18, а также один рейс 15 марта; Тель-Авив — Киев — по одному рейсу 15, 16, 17, 19 и 2 рейса 18 марта.

В посольстве также обнародовали информацию о рейсах авиакомпании МАУ Киев — Тель-Авив — Киев, доступные для бронирования во всех каналах продаж и запланированы к выполнению в период до 20 марта.

По материалам УКРИНФОРМ
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