Суд в США запретил введение санкций против Xiaomi

Окружной суд федерального округа Колумбия (США) остановил действие санкций против китайской компании Xiaomi.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Также суд «приостановил выполнение и принудительное определение компании как «Китайской коммунистической военной компании».

Отмечается, что суд отменил ограничения на приобретение ценных бумаг компаний и требование к гражданам США продать свои активы.

В Xiaomi подчеркивают, что являются публичной и независимой компанией, которая производит потребительскую электронику исключительно для гражданского использования.