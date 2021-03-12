Суд в США запретил введение санкций против Xiaomi

Окружной суд федерального округа Колумбия (США) остановил действие санкций против китайской компании Xiaomi.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Также суд «приостановил выполнение и принудительное определение компании как «Китайской коммунистической военной компании».
Отмечается, что суд отменил ограничения на приобретение ценных бумаг компаний и требование к гражданам США продать свои активы.
В Xiaomi подчеркивают, что являются публичной и независимой компанией, которая производит потребительскую электронику исключительно для гражданского использования.
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