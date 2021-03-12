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Microsoft предупредила пользователей To Do, что усиливает системные требования для экосистемы Apple

Microsoft предупредила пользователей To Do, что усиливает системные требования для экосистемы Apple

Microsoft предупредила пользователей менеджера задач To Do, что усиливает системные требования для экосистемы Apple: скоро будет необходима версия прошивки iOS 13 или macOS 10.14 Mojave и новее, пишет hitechnews.com.ua.

Более ранние версии больше не будут обновляться. Соответствующее сообщение появилось в разделе поддержки Microsoft 365 Admin Center.

Изменения вступят в силу 8 апреля. После этого пользователи устройств с устаревшей версией системы прекратят получать новые функции и обновления безопасности, но по-прежнему смогут создавать новые задачи и управлять ими.

Справка Finance.ua:

  • Microsoft Edge получил новые функции. Компания Microsoft выпустила крупное обновление для фирменного браузера Edge на основе Chromium. 88-я номерная версия приложения обзавелась рядом новшеств, в числе которых — поддержка большого количества тем оформления, улучшенная синхронизация истории и вкладок между устройствами, а также генератор надежных паролей и другие функции, призванные улучшить пользовательский опыт и конфиденциальность.
По материалам Finance.UA
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