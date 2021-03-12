Microsoft предупредила пользователей To Do, что усиливает системные требования для экосистемы Apple

Microsoft предупредила пользователей менеджера задач To Do, что усиливает системные требования для экосистемы Apple: скоро будет необходима версия прошивки iOS 13 или macOS 10.14 Mojave и новее, пишет hitechnews.com.ua.

Более ранние версии больше не будут обновляться. Соответствующее сообщение появилось в разделе поддержки Microsoft 365 Admin Center.

Изменения вступят в силу 8 апреля. После этого пользователи устройств с устаревшей версией системы прекратят получать новые функции и обновления безопасности, но по-прежнему смогут создавать новые задачи и управлять ими.

Справка Finance.ua: