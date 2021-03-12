На рынок хлынул дешевый бензин

В Украине вырос импорт различных «растворителей», которые применяются при изготовлении топлива. Применяющие их компании пытаются конкурировать ценой либо уклоняются от оплаты акцизных сборов.

А автовладельцев, стремящихся экономить любым способом, могут ждать неприятные сюрпризы — например, капитальные ремонты двигателей.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщил, что в последнее время резко вырос импорт в Украину растворителей для лакокрасочной промышленности. По его словам, за прошлый год их завезли порядка 74 тыс. тонн.

На поверку оказалось, что под этим названием в страну поступают смеси октаноповышающих компонентов (метил-трет-бутиловый эфир, металон и т. д. ). По закону, они должны облагаться акцизом, но их смесь ввозится в обход этого налога.

Эксперт напомнил, что в 2014—2015 гг., когда властям было не до этого, «бодяга расцвела буйным цветом». Чтобы навести порядок, были установлены акцизы на все компоненты, используемые при производстве бензина. Их уравняли с бензином и тем самым был ликвидирован коммерческий смысл производства фальсификата.

Между тем, именно неуплата акциза и НДС является смыслом производства «бодяги».

Если в 2020 году импорт шел преимущественно из России, то с декабря 2020 года начались поставки растворителей с Беларуси. По словам экспертов рынка, этим занялась дочерняя компания «БРСМ-Нафта» — «Катма Груп». В январе БРСМ получила около 2,5 тыс. т, в феврале — уже 3,1 тыс. т. Всего закупками растворителей — правда, в небольших объемах — занимались около десятка компаний.

Сергей Куюн не видит в этом ничего странного. По его словам, «БРСМ-Нафта» не скрывает, что закупает только 92-й бензин, а три марки топлива с октаном «95», которые она предлагает на своих станциях, она производит на своем мини-НПЗ (нефтеперерабатывающем заводе) в Гадяче (Полтавская обл.) и на своих нефтебазах. В частности, основной объем белорусских растворителей идет на нефтебазу в селе Переяславское близ столицы.

Что касается потребительских свойств, то эксперт отмечает хорошую работу технологов БРСМ, о чем говорят высокие объемы продаж бензина на этих станциях. А вот на качество топлива в сети Motto, которая закупает топливо на мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область), нередко поступают жалобы и даже ведутся расследования Нацполиции.

«Как показывает практика, бензин можно производить не только на НПЗ, весь вопрос в технологии и контроле качества. Если на стационарных заводах этот процесс автоматизирован, то на нефтебазах смешение и контроль часто делается «на глаз», — констатировал Куюн.

«Я рекомендую потребителям не гнаться за минимальной ценой», — говорит Сергей Куюн. В качестве нижнего ценового ориентира он привел АЗС группы «Приват» — ANP, «Укрнафта», «Авиас» — которых по стране насчитывается около 1,5 тыс. Они торгуют бензином производства Кременчугского НПЗ. Отметим, что по состоянию на 12 марта, ценники, к примеру, на «пятый» бензин на этих заправках составляют 26,95−27 грн/л.

«Все, что ниже — это не обязательно плохой бензин, я бы назвал это зоной риска», — отметил он.

Какие поломки может вызвать некачественный бензин. По мнению финансового директора компании KLO Игоря Чернявского, «если технология выдержана», то отличить качественный бензин от «бодяги» очень сложно. Простому обывателю сделать это невозможно, потому что топливо будет отвечать всем параметрам.

Бывают случаи, отметил он, что производитель не выполняет технологическую карту. Причины могут быть разные: негде хранить топливо, подделка кода товара, чтобы не платить акциз и т. д.

По словам Чернявского, некачественный бензин может значительно ухудшить ресурс автомобиля. Например, спровоцировать преждевременный износ клапанов и прокладок, а также уменьшить моторесурс двигателя и т. д.

По его словам, 95-й бензин в оптовом сегменте на 10 марта стоил 33,28 тыс. грн за тонну. В одной тонне в среднем 1351 литр бензина — если разделить, то получится оптовая цена 24,63 грн/л.

Если на АЗС указана цена 25 грн/л, значит, она работает на грани убыточности, заявил он в комментарии UBR.ua.

Если же указана стоимость ниже 25 грн/л, то это сигнал — вероятно, это уже не бензин, а какая-то смесь с высокооктановыми добавками. Таким способом можно определить, продают ли на конкретной автозаправке топливо или «не совсем топливо».