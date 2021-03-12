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airBaltic возобновит сразу три маршрута в Украину

airBaltic возобновит сразу три маршрута в Украину

Латвийская национальная авиакомпании airBaltic объявила о поэтапном возобновлении полетов сразу по трем маршрутам между Латвией и Украиной после годового перерыва.

Об этом пишет avianews.com.

График рейсов:

  • 17 марта авиакомпания полетит из Риги в Киев. Первоначальная частота составит два рейса в неделю, а с 28 марта увеличится до четырех рейсов в неделю;
  • 2 мая airBaltic вернется на линию Рига-Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю;
  • 3 июня латвийская авиакомпания намерена перезапустить маршрут Рига-Львов с двумя еженедельными перелетами;

Как отмечается, рейс Рига-Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как Одесса-Рига и Львов-Рига — как сезонные на период летней навигации.

Сейчас авиакомпания уже совершает регулярные рейсы из Вильнюса в Киев.

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airBaltic будет обслуживать все маршруты на региональных реактивных самолетах Airbus A220-300.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует удостовериться, что им разрешен въезд в страну назначения. На сегодняшний день Латвия запрещает въезд иностранцам с целью туризма.

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По материалам Finance.UA
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