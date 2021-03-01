Комиссия по регулированию азартных игр согласовала две лицензии для казино в отелях

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в игорных заведениях казино для ООО «Нибула Геймс» (Киев) — во Львовском «Гранд отеле», а также для ООО «Примум» (Киев) — в одесском отеле «Гагарин».
Об этом свидетельствуют решения от 11 марта на сайте комиссии.
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Согласно законодательству, стоимость лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино составляет 30 тысяч минимальных заработных плат, или 180 млн грн (для Киева — 60 тысяч минимальных заработных плат или 360 млн грн).
11 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» вступил в силу 13 августа 2020 года.
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