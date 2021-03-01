УЗ назвала дату запуска первой электрички City Express

Транспортный проект City Express стартует в Киеве уже 15 марта. Первая электричка будет курсировать по маршруту Святошин-Буча.
Об этом говорится в сообщении на сайте “Укрзализныци”.
Сообщается, что в рамках этого проекта запустят модернизированный пригородный электропоезд по маршруту Святошин-Буча, который будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером.
Поезда будут останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча. Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 05:54 и прибывать на станцию Буча в 06:17.
Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38. В обратном направлении со станции Буча в первый рейс поезд отправится в 06:27, затем – в 07:31, 08:56 и в 18:03 и 19:07.
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