Верховный Суд подтвердил законность ликвидации Грин Банка

Кассационный суд в составе Верховного Суда 26 февраля окончательно подтвердил законность вывода с рынка ПАО «Грин Банк».
По данным НБУ, Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы акционеров Грин Банка о признании противоправным и отмене постановления Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Также суд отказал в требовании обязать НБУ вернуть банковскую лицензию Грин Банку.
Истцами в этом деле были миноритарные акционеры банка — ООО «Марго Групп» и ООО «Максимус и Ко», которые владеют по 9,9152% акций банка.
Основаниями для отказа в удовлетворении кассационной жалобы акционеров суд указал недоказанность истцами их права обращения в суд с таким иском в интересах банка, так как они не были контролирующими акционерами и не входили в руководящие структуры банка.
Согласно выводам Большой Палаты Верховного Суда и учитывая практику Европейского суда по правам человека эти условия являются обязательными для обращения в суд с таким иском в интересах банка.
Поэтому суд кассационной инстанции изменил постановление Киевского апелляционного административного суда от 17 мая 2016 года в этом деле в части мотивов отказа в удовлетворении исковых требований миноритарных акционеров.
Постановление Верховного Суда является окончательным в указанном судебном деле и обжалованию не подлежит.
В сентябре 2014 года Грин Банк был отнесен к категории неплатежеспособных с целью защиты вкладчиков и других кредиторов банка.
Главным основанием для такого решения был факт ведения банком рисковой деятельности, что грозило интересам вкладчиков и кредиторов банка, и неоднократное нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует перейти на «зеленую» энергию до 2050 года4 ч. назад - 244 7
США с 2014 года предоставили Украине помощи на $4,5 миллиардаВчера, 21:30 - 259 7
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор СичиОколо часа назад - 2524 6
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 11888 6
Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы КиевводоканалаВчера, 16:06 - 2065 5
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 11888 6
Китай отреагировал на решение Киева в отношении Мотор СичиОколо часа назад - 2524 6
Банки увеличили вдвое выдачу ипотечных кредитов: где берут больше всего (инфографика)Вчера, 17:02 - 2319 2
Банкиры рассказали, кому выдают ипотекуВчера, 13:02 - 2107
Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы КиевводоканалаВчера, 16:06 - 2065 5
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником2 ч. назад - 31
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1092 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1686
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3102 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2652 13