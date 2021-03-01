Верховный Суд подтвердил законность ликвидации Грин Банка

Кассационный суд в составе Верховного Суда 26 февраля окончательно подтвердил законность вывода с рынка ПАО «Грин Банк».

По данным НБУ, Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы акционеров Грин Банка о признании противоправным и отмене постановления Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Также суд отказал в требовании обязать НБУ вернуть банковскую лицензию Грин Банку.

Истцами в этом деле были миноритарные акционеры банка — ООО «Марго Групп» и ООО «Максимус и Ко», которые владеют по 9,9152% акций банка.

Основаниями для отказа в удовлетворении кассационной жалобы акционеров суд указал недоказанность истцами их права обращения в суд с таким иском в интересах банка, так как они не были контролирующими акционерами и не входили в руководящие структуры банка.

Согласно выводам Большой Палаты Верховного Суда и учитывая практику Европейского суда по правам человека эти условия являются обязательными для обращения в суд с таким иском в интересах банка.

Поэтому суд кассационной инстанции изменил постановление Киевского апелляционного административного суда от 17 мая 2016 года в этом деле в части мотивов отказа в удовлетворении исковых требований миноритарных акционеров.

Постановление Верховного Суда является окончательным в указанном судебном деле и обжалованию не подлежит.

В сентябре 2014 года Грин Банк был отнесен к категории неплатежеспособных с целью защиты вкладчиков и других кредиторов банка.

Главным основанием для такого решения был факт ведения банком рисковой деятельности, что грозило интересам вкладчиков и кредиторов банка, и неоднократное нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга.