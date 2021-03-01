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Instagram возродил облегченную версию своего приложения

Instagram возродил облегченную версию своего приложения

Повторно вышло приложение Instagram Lite. Оно предлагает ограниченную функциональность. Зато весит значительно меньше и потребляет меньше трафика.

Об этом пишет Gizchina.

Instagram Lite возвращается в магазины приложений. Это облегченная версия приложения, которая потребляет меньше трафика и занимает всего 2 мегабайта в памяти устройства, что особенно актуально для владельцев старых моделей смартфонов и планшетов.

Instagram Lite доступен для пользователей Android в 170 странах. В список входят африканские, азиатские и латиноамериканские страны со старой интернет-инфраструктурой.

Впервые облегченную версию Instagram запустили в 2018 году. Позже, в 2020 году, она была удалена из магазина приложений Google Play.
Что касается нового, переделанного Instagram Lite, в нем доступна большая часть функциональности обычного приложения. Среди них:

  • сообщения Direct,
  • запись и публикация видеороликов,
  • вкладка Reels.

Программа не работает с тяжелой анимацией и лишена AR-масок в историях.

По материалам Телеканал 24
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