Instagram возродил облегченную версию своего приложения

Повторно вышло приложение Instagram Lite. Оно предлагает ограниченную функциональность. Зато весит значительно меньше и потребляет меньше трафика.
Об этом пишет Gizchina.
Instagram Lite возвращается в магазины приложений. Это облегченная версия приложения, которая потребляет меньше трафика и занимает всего 2 мегабайта в памяти устройства, что особенно актуально для владельцев старых моделей смартфонов и планшетов.
Instagram Lite доступен для пользователей Android в 170 странах. В список входят африканские, азиатские и латиноамериканские страны со старой интернет-инфраструктурой.
Впервые облегченную версию Instagram запустили в 2018 году. Позже, в 2020 году, она была удалена из магазина приложений Google Play.
Что касается нового, переделанного Instagram Lite, в нем доступна большая часть функциональности обычного приложения. Среди них:
Программа не работает с тяжелой анимацией и лишена AR-масок в историях.
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