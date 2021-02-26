Минрегион разрабатывает проекты разделения Украины на 10 функциональных зон

Украину поделят на функциональные зоны, так как это позволит сосредоточить ресурсы, направленные на развитие регионов.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает сайт Минрегиона.

«Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти – горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные, в первом случае – в неблагоприятных условиях, во втором – наоборот. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики», – сказал Чернышев.

По его словам, разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы.

Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

Министр отметил, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, а на территории. Ведь в одной области могут быть города и села, требующие совершенно разного подхода к стратегии развития.

Чернышев также назвал функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

1. Горные территории Украинских Карпат.

2. Макрорегион «Азов-Черное море».

3. Пограничные регионы.

4. Пограничные территории в неблагоприятных условиях.

5. Временно оккупированные территории Украины.

6. Природоохранные территории (Изумрудная сеть).

7. Городские агломерации.

8. Центры экономического развития.

9. Монофункциональные старопромышленные города.

10. Сельские территории в неблагоприятных условиях.

Проекты по функциональным этих территорий уже разрабатываются.