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Минрегион разрабатывает проекты разделения Украины на 10 функциональных зон

Минрегион разрабатывает проекты разделения Украины на 10 функциональных зон

Украину поделят на функциональные зоны, так как это позволит сосредоточить ресурсы, направленные на развитие регионов.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает сайт Минрегиона.

«Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти – горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные, в первом случае – в неблагоприятных условиях, во втором – наоборот. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики», – сказал Чернышев.

По его словам, разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы.

Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

Министр отметил, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, а на территории. Ведь в одной области могут быть города и села, требующие совершенно разного подхода к стратегии развития.

Чернышев также назвал функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

1. Горные территории Украинских Карпат.
2. Макрорегион «Азов-Черное море».
3. Пограничные регионы.
4. Пограничные территории в неблагоприятных условиях.
5. Временно оккупированные территории Украины.
6. Природоохранные территории (Изумрудная сеть).
7. Городские агломерации.
8. Центры экономического развития.
9. Монофункциональные старопромышленные города.
10. Сельские территории в неблагоприятных условиях.

Проекты по функциональным этих территорий уже разрабатываются.

По материалам УКРИНФОРМ
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