Минрегион разрабатывает проекты разделения Украины на 10 функциональных зон

Украину поделят на функциональные зоны, так как это позволит сосредоточить ресурсы, направленные на развитие регионов.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, сообщает сайт Минрегиона.
«Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти – горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные, в первом случае – в неблагоприятных условиях, во втором – наоборот. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики», – сказал Чернышев.
По его словам, разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы.
Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.
Министр отметил, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, а на территории. Ведь в одной области могут быть города и села, требующие совершенно разного подхода к стратегии развития.
Чернышев также назвал функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:
1. Горные территории Украинских Карпат.
2. Макрорегион «Азов-Черное море».
3. Пограничные регионы.
4. Пограничные территории в неблагоприятных условиях.
5. Временно оккупированные территории Украины.
6. Природоохранные территории (Изумрудная сеть).
7. Городские агломерации.
8. Центры экономического развития.
9. Монофункциональные старопромышленные города.
10. Сельские территории в неблагоприятных условиях.
Проекты по функциональным этих территорий уже разрабатываются.
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