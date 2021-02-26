Киевском ЦУМу отдали два земельных участка в центре

В столичном горсовете согласовали продажу ООО «Столичный ЦУМ» двух земельных участков общей площадью 0,0186 га под одноименным торговым центром по соседству с мэрией. Сумма сделки — более 2,6 млн гривен, пишет 100realty.ua.
В ходе заседания Киевсовета депутаты согласовали продажу земли.
Согласно принятым решениям, продан земельный участок по ул. Крещатик, 38/2-Г и по ул. Богдана Хмельницкого, 2-В.
При этом, у данных участков будет новое целевое назначение — «для обслуживания, эксплуатации здания».
Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура требует в суде возврата территориальной общине земельных участков общей площадью почти 1 га и стоимостью 47 млн грн на территории парка им. Андрея Малышко в Днепровском районе г. Киева.
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