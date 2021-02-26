У Зеленского назвали сроки решения ключевых вопросов в переговорах с МВФ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко рассказала, сколько времени понадобится для успешного решения ключевых вопросов в переговорах с Международным валютным фондом. По ее убеждению, на это уйдет несколько месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Свириденко считает, что решить ключевые вопросы украинские власти смогут в ближайшие месяцы, однако точных сроков она не назвала. По ее словам, власти фокусируют внимание на борьбе с коррупцией, реформе фискальной службы и судебной реформе.

Кроме того, в ОП анонсировали введение в Украине инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам и создание агентства по иностранным инвестициям.

В январе-феврале в Украине работала миссия МВФ, но по результатам ее работы стороны не смогли договориться о пересмотре программы Stand-by. Пересмотр этой программы нужен для выделения Украине очередного транша кредита от МВФ.

Напомним, в Кабмине рассчитывают договориться с МВФ об очередном транше до июня этого года. Глава правительства Денис Шмыгаль назвал 5 условий фонда, которые нужно выполнить для достижения договоренностей.