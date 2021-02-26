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Увеличился спрос на «антикризисные» займы в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» — Минэкономики

Увеличился спрос на «антикризисные» займы в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» — Минэкономики

Банки за неделю выдали 519 займов на общую сумму более 1,4 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», из них 749 млн грн займов — «антикризисные» кредиты для пополнения оборотных средств.

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

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«У нас очередной рекорд: за прошедшую неделю было выдано 519 кредитов на свыше 1,4 млрд грн. На данный момент наибольшим спросом пользуются кредиты на пополнение оборотных средств в рамках антикризисной программы», — цитирует министра пресс-служба.

«Количество поданных заявок с пакетом документов на такие кредиты за неделю выросло на 1,2 млрд грн, что составляет 54% поданных за неделю заявок с пакетами документов», — добавил Петрашко.

По его словам, это свидетельствует об оживлении экономической активности.

При этом 450 млн грн займов в рамках программы «Доступные кредиты» на прошлой неделе предприятия получили для рефинансирования старых займов, а сумма инвестиционных кредитов за указанный период составила 180 млн грн, говорится в сообщении.

От старта программы банки выдали более 10 тыс. кредитов на 24 млрд грн, из которых 12,9 млрд грн — рефинансирование ранее полученных займов, 4,3 млрд грн — кредиты на капитальные инвестиции и 6,7 млрд грн — антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%.

Кабмин увеличил максимальный объем помощи-компенсации от государства для субъектов малого и среднего бизнеса, которые получили кредит в 2019 году — с 200 тыс. до 400 тыс. евро.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Зеркало Недели
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