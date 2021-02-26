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В Украине появится единый веб-портал цифрового образования

В Украине появится единый веб-портал цифрового образования

Кабинет Министров создает единый государственный веб-портал цифрового образования «Дія. Цифрова освіта». Он должен обеспечить доступ онлайн к бесплатному образованию.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

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«Этот портал должен сделать цифровую грамотность доступной для людей всех категорий и социальных групп, а также обеспечит доступ онлайн к бесплатному образованию», — отметил парламентарий.

Напомним, Кабинет Министров в конце 2019 года анонсировал запуск Национальной программы цифровой грамотности населения «Дія: Цифрова освіта». Программа должна была заработать с 21 января 2020 года.

По материалам РБК-Украина
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