В Украине появится единый веб-портал цифрового образования

Кабинет Министров создает единый государственный веб-портал цифрового образования «Дія. Цифрова освіта». Он должен обеспечить доступ онлайн к бесплатному образованию.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Читайте также: «Компьютер взятки не берет»: Зеленский поддержал стратегию цифровой трансформации
«Этот портал должен сделать цифровую грамотность доступной для людей всех категорий и социальных групп, а также обеспечит доступ онлайн к бесплатному образованию», — отметил парламентарий.
Напомним, Кабинет Министров в конце 2019 года анонсировал запуск Национальной программы цифровой грамотности населения «Дія: Цифрова освіта». Программа должна была заработать с 21 января 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине готовы снизить налоги, но есть условие - ГетманцевВчера, 21:02 - 3042 17
Президент планирует за 10 лет преодолеть разруху в украинских селахВчера, 16:40 - 1009 11
В КГГА заявили о нереальности заявленных сроков достройки Дарницкого мостаВчера, 14:30 - 1039 10
В 2020 Украина выплатила МВФ $4 млн неустойки за невыбранные транши3 ч. назад - 664 7
Полностью открыты для путешествий 5 странВчера, 19:02 - 2425 7
Валюту в Украине будут покупать по новым правиламВчера, 20:02 - 27773 1
В Украине готовы снизить налоги, но есть условие - ГетманцевВчера, 21:02 - 3042 17
Полностью открыты для путешествий 5 странВчера, 19:02 - 2425 7
Аналитики спрогнозировали быстрый обвал: когда лучше покупать криптовалюту и золотоВчера, 20:20 - 2398
Кабмин запретил пассажирские перевозки в регионах «красной» зоны6 ч. назад - 1225 3
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 936 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1499
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2822
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2440 10
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2178 6