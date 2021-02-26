Google анонсировала крупное обновление для Chrome OS

Google отмечает десятый день рождения Chrome OS. В честь этого компания объявила о крупном обновлении операционной системы, которое приносит новые функции, улучшенную совместимость и совместное использование Wi-Fi с телефонами Android, а также некоторые функции, которые повышают производительность труда пользователя.
Появился Phone Hub — новый ярлык, который находится на панели задач. Он обеспечивает подключение смартфонов на основе операционной системы Android к ноутбукам с Chrome OS. С помощью этого ярлыка вы сможете получить доступ к основным параметрам смартфона, в частности вы сможете увидеть уровень сигнала телефона, уровень заряда батареи и недавние открытые вкладки в браузере Chrome.
Была расширена функция Wi-Fi Sync. В ней появилась поддержка большего количества устройств, поэтому, если на вашем смартфоне уже введен пароль Wi-Fi, вам не нужно будет повторно вводить его на устройстве с Chrome OS.
Google также объявил, что «в ближайшие месяцы» в Chrome OS появится функция Nearby Share. Она позволяет быстро и удобно обмениваться данными между хромбуком и смартфонами Android.
Что касается производительности, в Chrome OS появился инструмент захвата экрана, который поддерживает как фотосъемку, так и запись экрана. Также в панель быстрых настроек разработчики добавили элементы управления воспроизведением медиаконтента.
Согласно Google, «обновление M89 Chrome OS будет выпущено во всем мире в течение следующих нескольких недель».
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