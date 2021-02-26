Правительство передало на приватизацию еще восемь предприятий

Кабинет Министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий. Они будут выставлены на приватизацию.
Постановление принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube.
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Согласно постановлению, в управление ФГИ передаются следующие предприятия:
Напомним, 12 августа 2020 года правительство передало Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий. В ходе заседания правительства из перечня исключили несколько важных предприятий.
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