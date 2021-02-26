Правительство передало на приватизацию еще восемь предприятий

Кабинет Министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий. Они будут выставлены на приватизацию.

Постановление принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube.

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Согласно постановлению, в управление ФГИ передаются следующие предприятия:

Государственное предприятие «Экотрансэнерго»;

Государственное предприятие «Харьковское промышленно-торговое предприятие»;

Государственное научно-технологическое производственное предприятие «Вереск»;

Государственное предприятие «Расчетно-клиринговый центр»;

Государственное предприятие «Полупановский карьер»;

Государственное предприятие «Госинформаналитика»;

Государственное учреждение «Партнерский фонд»;

Государственное предприятие «Промышленно-металлургический консалтинг».

Напомним, 12 августа 2020 года правительство передало Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий. В ходе заседания правительства из перечня исключили несколько важных предприятий.