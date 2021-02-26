Nissan отзывает более 800 тыс. автомобилей Nissan Sentra

Японский автопроизводитель отзовет более 800 тыс. экземпляров модели Nissan Sentra из-за неработающего стоп-сигнала.
Компания Nissan объявила масштабный отзыв, под который попали седаны Sentra, выпущенные в период с 1 декабря 2015 года по 23 ноября 2019 года и реализованные на североамериканском рынке. Правда, машины отремонтируют только осенью.
Отмечается, что в автомобилях выявлена проблема со стоп-сигналами на машинах Nissan Sentra прошлого поколения В17. В сообщении NHTSA говорится, что стоп-сигнал может отказать из-за загрязнения выключателя, расположенного в узле крепления педали тормоза. Все автомобили были собраны на площадке компании в Кантоне, штат Миссисипи. Отзывная кампания коснется 807 376 седанов, проданных в США, и 46 737, проданных в Канаде.
Отмечается, что неисправный стоп-сигнал может спровоцировать аварийную ситуацию. Однако о каких-либо инцидентах, связанных с дефектом, информации пока нет.
Ремонтные работы сведутся к замене потенциально неисправных выключателей стоп-сигналов на машинах из группы риска, причем новые поместят в защитный корпус, чтобы исключить попадание загрязнения на контактную поверхность. Необходимые детали для ремонта появятся у дилеров только осенью этого года, о чем владельцы будут уведомлены дополнительно.
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