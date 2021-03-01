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Цифровизация строительной сферы позволит сэкономить 734 миллиона в год - Федоров

Цифровизация строительной сферы позволит сэкономить 734 миллиона в год - Федоров

Внедрение электронных сервисов в сфере строительства потенциально может позволить сэкономить 734 млн грн в год.

Об этом сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает пресс-служба ведомства.

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Федоров отметил, что, по подсчетам экспертов, годовой объем взяток в строительстве может составлять от 2,7 до 3,5 млрд грн. Он отметил, что потенциальная экономия благодаря цифровизации сферы равна 734 млн грн в год, согласно исследованию потенциала электронных услуг.

«В прошлом году Минцифра на портале „Дія“ запустила электронные строительные услуги. Они полностью автоматизированы и исключают влияние человека на принятие решения. Жесткие механизмы проверки данных, включая взаимодействие с другими реестрами, существенно повышают прозрачность процессов», — пояснил глава Минцифры.

В частности, с прошлого года началось внедрение Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС). Запущен новый реестр строительной деятельности, который вводит абсолютно инновационное для Украины явление — уникальный идентификатор объекта строительства. Все документы создаются и верифицируются по QR-коду в реестре.

Новый реестр является защищенным, надежным и прозрачным. Система автоматически проверяет все документы — объект не будет зарегистрирован, если он не соответствует законодательным критериям. В реестре уже более 130 тысяч документов.

Также запущен публичный портал системы. Это платформа с актуальной информацией о зарегистрированных документах и внесенных изменениях, новостями о строительном секторе и статистикой.

А на портале «Дія» доступны четыре услуги для объектов класса СС1, связанные с началом строительства. Среди них: уведомление о начале подготовительных работ, уведомление о начале строительных работ по CC1, уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта, а также декларация о готовности к эксплуатации по стройпаспорту.

В тестовом режиме уже можно получить услуги для категории объектов СС2 и СС3. А уже этой весной на портале «Дія» Минцифра запустит новые строительные онлайн-услуги для CC2 и СС3 — начало выполнения строительных работ и ввода в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

По материалам УКРИНФОРМ
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