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Данилишин отметил риск невыполнения плана по расходам из бюджета

Данилишин отметил риск невыполнения плана по расходам из бюджета

На выполнение плана по расходам из госбюджета может косвенно повлиять ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки Национального банка Украины.

Об этом сообщается со ссылкой на личный экспертный комментарий главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.

“Ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки НБУ могут усилить давление на рост стоимости государственных заимствований в Украине. Это, в свою очередь, будет ограничивать возможности правительства по выполнению плана государственных заимствований с целью финансирования в полном объеме расходной части государственного бюджета и поддержки национальной экономики”, – сообщил Данилишин.

Он напомнил при этом, что по результатам января-февраля 2021 года объем государственных заимствований составил всего 68,6% от запланированного, что сдерживало расходы по общему фонду государственного бюджета, которые были осуществлены в объеме 90,7% от росписи отчетного периода.

Что касается международных финансовых рынков, то Данилишин отметил снижение стоимости государственных ценных бумаг развитых стран (прежде всего, США), что привело к росту доходности по ним. По его словам, это создает риск оттока капитала из развивающихся рынков, который уже был частично реализован на прошлой неделе, когда впервые с октября 2020 года был зафиксирован отток капитала из развивающихся рынков.

По материалам УНН
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