Данилишин отметил риск невыполнения плана по расходам из бюджета

На выполнение плана по расходам из госбюджета может косвенно повлиять ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки Национального банка Украины.

Об этом сообщается со ссылкой на личный экспертный комментарий главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.

“Ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки НБУ могут усилить давление на рост стоимости государственных заимствований в Украине. Это, в свою очередь, будет ограничивать возможности правительства по выполнению плана государственных заимствований с целью финансирования в полном объеме расходной части государственного бюджета и поддержки национальной экономики”, – сообщил Данилишин.

Он напомнил при этом, что по результатам января-февраля 2021 года объем государственных заимствований составил всего 68,6% от запланированного, что сдерживало расходы по общему фонду государственного бюджета, которые были осуществлены в объеме 90,7% от росписи отчетного периода.

Что касается международных финансовых рынков, то Данилишин отметил снижение стоимости государственных ценных бумаг развитых стран (прежде всего, США), что привело к росту доходности по ним. По его словам, это создает риск оттока капитала из развивающихся рынков, который уже был частично реализован на прошлой неделе, когда впервые с октября 2020 года был зафиксирован отток капитала из развивающихся рынков.