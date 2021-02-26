Данилишин отметил риск невыполнения плана по расходам из бюджета

На выполнение плана по расходам из госбюджета может косвенно повлиять ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки Национального банка Украины.
Об этом сообщается со ссылкой на личный экспертный комментарий главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.
“Ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки НБУ могут усилить давление на рост стоимости государственных заимствований в Украине. Это, в свою очередь, будет ограничивать возможности правительства по выполнению плана государственных заимствований с целью финансирования в полном объеме расходной части государственного бюджета и поддержки национальной экономики”, – сообщил Данилишин.
Он напомнил при этом, что по результатам января-февраля 2021 года объем государственных заимствований составил всего 68,6% от запланированного, что сдерживало расходы по общему фонду государственного бюджета, которые были осуществлены в объеме 90,7% от росписи отчетного периода.
Что касается международных финансовых рынков, то Данилишин отметил снижение стоимости государственных ценных бумаг развитых стран (прежде всего, США), что привело к росту доходности по ним. По его словам, это создает риск оттока капитала из развивающихся рынков, который уже был частично реализован на прошлой неделе, когда впервые с октября 2020 года был зафиксирован отток капитала из развивающихся рынков.
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