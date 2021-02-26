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В какие сроки ГНС регистрирует ПРРО

В какие сроки ГНС регистрирует ПРРО

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напоминает, что во время регистрации каждому ПРРО фискальным сервером ГНС автоматически формируется и присваивается фискальный номер.

Что нужно знать о фискальном номере ПРРО:

  • он составляет уникальный числовой порядковый номер регистрационной записи в реестре программных регистраторов расчетных операций, в соответствии с алгоритмом его формирования;
  • фискальный номер ПРРО не изменяется в случае перерегистрации ПРРО, внесения изменений в данные о ПРРО и сохраняется за ПРРО до даты отмены его регистрации.

Для регистрации ПРРО создается соответствующее регистрационное заявление, в электронной форме подается по основному месту учета субъекта хозяйствования как плательщика налогов на фискальный сервер средствами Электронного кабинета (портального решения для пользователей или программного интерфейса (API)) или средствами телекоммуникаций.

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Фискальный сервер обрабатывает это заявление и регистрирует ПРРО или формирует отказ в регистрации. О результатах обработки заявления субъект хозяйствования получит информацию в электронном кабинете или средствами телекоммуникаций:

  • в день получения регистрационного заявления, если оно поступило не позднее 16 ч. 00 мин. рабочего (операционного дня);
  • не позднее следующего рабочего дня, если оно поступило после 16 ч. 00 мин. рабочего (операционного дня).

Такая информация направляется в виде первой квитанции или первой и второй квитанций.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа 2020 года введено применение программных регистраторов расчетных операций. Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство как кассовый аппарат.
  • Субъект хозяйствования, который намерен зарегистрировать программный регистратор расчетных операций (ПРРО), должен состоять на учете в контролирующем органе. Больше советов по регистрации ПРРО от налоговиков – по ссылке.
  • В Государственной налоговой службе также назали популярные причины отказа в регистрации ПРРО.
По материалам Finance.UA
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