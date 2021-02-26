В какие сроки ГНС регистрирует ПРРО

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напоминает, что во время регистрации каждому ПРРО фискальным сервером ГНС автоматически формируется и присваивается фискальный номер.
Что нужно знать о фискальном номере ПРРО:
Для регистрации ПРРО создается соответствующее регистрационное заявление, в электронной форме подается по основному месту учета субъекта хозяйствования как плательщика налогов на фискальный сервер средствами Электронного кабинета (портального решения для пользователей или программного интерфейса (API)) или средствами телекоммуникаций.
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Фискальный сервер обрабатывает это заявление и регистрирует ПРРО или формирует отказ в регистрации. О результатах обработки заявления субъект хозяйствования получит информацию в электронном кабинете или средствами телекоммуникаций:
Такая информация направляется в виде первой квитанции или первой и второй квитанций.
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