В Японии откроется офис для создания летающих автомобилей

Министерство транспорта Японии откроет офис для интеграции работы в направлении создания так называемых летающих автомобилей.
Об этом сообщает NHK.
Правительство Японии намерено обеспечить практическое применение воздушной мобильности нового поколения в 2023 году.
В летающих автомобилях с электродвигателями будут использоваться технологии беспилотных летательных аппаратов.
Представители правительства надеются, что такие автомобили улучшат логистику и снизят загруженность дорог. Они также могут предоставить возможность достигать отдаленных островов и малонаселенных районов.
Офис планируется открыть 1 апреля.
Сотрудники офиса будут заниматься изучением стандартов безопасности транспортных средств и навыков, необходимых для будущих пилотов «летающих автомобилей».
В офисе будут составляться планы регистрации транспортных средств и управления операциями.
Некоторые представители новой структуры будут базироваться на испытательном полигоне в префектуре Фукусима, где они будут обеспечивать проведение испытательных полетов и заниматься разработкой новых технологий.
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