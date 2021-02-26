В Японии откроется офис для создания летающих автомобилей

Министерство транспорта Японии откроет офис для интеграции работы в направлении создания так называемых летающих автомобилей.

Об этом сообщает NHK.

Правительство Японии намерено обеспечить практическое применение воздушной мобильности нового поколения в 2023 году.

В летающих автомобилях с электродвигателями будут использоваться технологии беспилотных летательных аппаратов.

Представители правительства надеются, что такие автомобили улучшат логистику и снизят загруженность дорог. Они также могут предоставить возможность достигать отдаленных островов и малонаселенных районов.

Офис планируется открыть 1 апреля.

Сотрудники офиса будут заниматься изучением стандартов безопасности транспортных средств и навыков, необходимых для будущих пилотов «летающих автомобилей».

В офисе будут составляться планы регистрации транспортных средств и управления операциями.

Некоторые представители новой структуры будут базироваться на испытательном полигоне в префектуре Фукусима, где они будут обеспечивать проведение испытательных полетов и заниматься разработкой новых технологий.