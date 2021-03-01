Porsche снова увеличил свою долю в хорватском производителе электромобилей Rimac

Немецкий автопроизводитель Porsche в третий раз вложился в производителя электромобилей Rimac, доведя свою долю до 24%. В первый раз хорватская компания Rimac Automobili получила инвестиции от немецкого автогиганта Porsche AG еще в июне 2018 года (первые 10%), затем в сентябре 2019 года доля была увеличена до 15,5%. Теперь же Porsche владеет практически четвертью компании, которая в данный момент занята выводом на рынок своего второго электрического гиперкара Rimac Concept_Two (C_Two).

В рамках стратегического партнерства немцы предоставили еще 70 млн евро инвестиций, которые пойдут на разработку новых и улучшение существующих решений компании Rimac Automobili. Отметим, что хорватский автопроизводитель выпускает не только гиперкары, но и производит отдельные компоненты для электромобилей, включая высокопроизводительные электродвигатели и аккумуляторы.

В частности, Porsche уже заказал хорватам разработку серийных компонентов для своих электромобилей. В свою очередь, Rimac получает от Porsche не только оборотные средства, но и богатую экспертизу в области высокотехнологичных разработок и крупносерийного производства.

Напомним, что компания Rimac Automobili была основана Мате Римаком в 2009 году, в данный момент она разработала два электромобиля — Concept One и Concept Two). Компания базируется в Загребе (Хорватия) и на данный момент располагает штатом порядка 1000 человек. Помимо Porsche она сотрудничает с Renault, Jaguar, Aston Martin, Pininfarina и другими компаниями.