«Укрэнерго» построит под Киевом подстанцию за $32 миллиона

«Укрэнерго» начало строительство подстанции (ПС) 330 кВ «Западная» с заходами ЛЭП 330 кВ вблизи села Гореничи в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Новая подстанция обеспечит на первом этапе передачу 400 МВА дополнительной мощности в западную часть Киева и Киевской области, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей этих районов с учетом повышения электропотребления, что связано с интенсивным строительством новых жилых массивов и коттеджных городков.

Технология строительства должна обеспечить прочность и надежность всех сооружений, а также минимизирует влияние на окружающую среду. Проект был разработан ООО «Проэнерджи».

«Сейчас на площадке проводятся испытания железобетонных свай, а на корейском заводе Hyosung Heavy Industries уже начались заводские испытания элегазового комплектного распределительного устройства (КРУЭ) 330 кВ. Ожидаемое завершение строительства — октябрь 2022», — сообщается со ссылкой на руководителя проекта Марию Сидорко.

Проект предусматривает установку двух автотрансформаторов (АТ) по 200 МВА с перспективой установки третьего АТ, сооружения элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ) 330 и 110 кВ и полную автоматизацию подстанции. Применение КРУЭ должно значительно уменьшить объем расходов на обслуживание по сравнению с открытыми распределительными устройствами (ОРУ), а благодаря компактности КРУЭ площадь подстанции составит 1,5 га в отличие от традиционных ОРУ, при строительстве которых площадь ПС составила бы около 9−12 га.

Подстанция 330 кВ «Западная» будет присоединена к магистральной электросети заходами линий 330 кВ Киевская — Северная и Киевская — Новокиевская. В перспективе от ПС 330 кВ «Западная» также будет построена кабельная линия 330 кВ на ПС 330 «Нивки».

Стоимость строительства — около 32 млн долларов.