Межбанк: доллар подешевел к концу сессии

Валютный рынок вторника запомнится наблюдателям:

1) достаточно неплохой активностью клиентов и самих банков. Уже ко второй половине дня в системе Bloomberg было зарегистрировано сделок на сумму более $100 млн;

2) снижением курса доллара – с утренних 27,78/27,80 до 27,72/27,74 гривен к концу дня;

3) удовлетворительными результами аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали гривневых облигаций на сумму 5,230 млрд гривен с доходностью от 9,03% до 12,05% годовых. Могли бы и больше, но за счет ограничения суммы продажи бумаг на 203, 329 и 581 день и отсечения части “дорогостоящих” для государства предложений инвесторов, приличная по объемам часть заявок не была закрыта. В этот раз Минфин Украины явно не гнался за объемом продажи облигаций, а сосредоточился на снижении их доходности.

Спрос и предложение на валютном межбанке были относительно уравновешены за счет периодического выхода на рынок тех покупателей, кто банально хотел купить максимально дешево и просто выжидал удобного момента. Поэтому весь избыток предложения постепенно был закрыт за счет такого отложенного спроса. И Нацбанку не пришлось сегодня выходить на торги для сглаживания колебаний курса. Но в целом, настроения участников рынка остались позитивными для гривны и даже крупные покупатели валюты, а они обычно и являются основными “возбудителями спокойствия” на межбанке – пока настроены на постепенное укрепление позиций нацвалюты в ближайшие дни.

Ход торгов:

С утренних 27,78/27,80 гривен доллар к 11:00 подешевел до 27,77/27,785 гривен, а затем и до 27,735/27,755 к полудню и до 27,70/27,715 – к обеду. Лишь на этом уровне покупатели и продавцы нашли компромисс по курсу и в дальнейшем уже не очень сильно отклонялись от этих котировок почти до 15 часов.

Ближе к 15:00 доллар чуть вырос до 27,70/27,725 гривен, а затем на единичных сделках отдельные банки-спекулянты подтянули его до уровня 27,72/27,74 гривен к концу сессии.

Главные события 9 марта на валютном рынке:

Доллар подешевел с утренних 27,78/27,80 до 27,72/27,74 гривен к концу дня.

Нацбанк не выходил на рынок с интервенциями.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,7511 гривен, а официальный на 10 марта 2021 года установлен на отметке 27,7431 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,71 / 27,72

евро – 32,94 / 32,96

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1889 / 1,1890

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