День финансов: новые карантинные зоны, пенсии без трудовых, банкноты номиналом 1 млн

Вторник, 9 марта: о новом «зонировании» и назначении пенсий без трудовых книжек:
Новые карантинные зоны: кто в «красной»? Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны. В Киеве и 8 регионах Украины превышен показатель госпитализаций больных с COVID-19. В красной зоне находятся четыре области — Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая. Общие показатели по регионам.
Закон о финансовом лизинге. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О финансовом лизинге», который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года. Закон позволит защитить права лизингополучателя, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует законодательство Украины с правом Европейского союза.
Назначение пенсий без трудовых книжек. 5 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме». Согласно этому закону, пенсии будут начислять автоматически. Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере).Открытие банковского счета в пользу третьих лиц. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, каждый человек имеет возможность открыть в любом банке Украины карточный счет или вклад с начислением процентов. Для этого между клиентом и банком заключается договор, которым устанавливаются определенные права и обязанности сторон. Более того, заключить такой договор можно не только на себя, но и в пользу другого человека.
Tesla лишилась трети своей рыночной стоимости. Акции компании Tesla Inc в понедельник, 8 марта, упали еще на 4% и уже потеряли почти 35% стоимости по сравнению с рекордным январским максимумом. Акции производителя электромобилей теряют более 30% стоимости уже в третий раз за последний год. Напомним, с тех пор, как 8 февраля Tesla объявила о покупке биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов, ее акции падали, в то время как цена биткойна выросла более чем на 10%.
Банкноты номиналом 1 миллион боливаров. Как сообщает Центробанк Венесуэлы, страна на фоне гиперинфляции запускает в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров. Напомним, Венесуэла почти три года находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса, по итогам 2019 инфляция в стране составила более 9585 процентов. Для укрепления экономики власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар, однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США стоит более 1,8 млн боливаров.
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