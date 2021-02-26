Как юрлицу-«единщику» зарегистрироваться плательщиком НДС

Вновь созданные субъекты хозяйствования, которые в течение 10 дней со дня государственной регистрации подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и ставки единого налога, установленной для 3-й группы, которая не предусматривает уплату НДС, считаются плательщиками единого налога со дня их государственной регистрации.
Об этом напомнила пресс-служба Территориальных органов ГНС в Запорожской области.
В случае добровольного изменения ставки единого налога в размере 5% заявление об изменении ставки единого налога подается не позднее чем за 10 календарных дней до начала календарного квартала, в котором будет применяться новая ставка (3%) и регистрация такого плательщика единого налога плательщиком НДС.
В случае изменения ставки единого налога в соответствии с п.п. “б” 4 пункта 293.8 ст. 293 НКУ регистрационное заявление для регистрации плательщиком НДС подается не позднее чем за 10 календарных дней до начала календарного месяца, в котором будет применяться ставка единого налога, предусматривающая уплату налога на добавленную стоимость.
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Налоговики также обращают внимание, что исключена норма (ст. 202 НКУ), которая предусматривала возможность выбора плательщиком единого налога квартального отчетного (налогового) периода по НДС.
Следовательно, для всех плательщиков НДС (в том числе и плательщиков единого налога) отчетным (налоговым периодом) является один календарный месяц.
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