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Rolls-Royce будет выпускать электросистемы для аэротакси Vertical Aerospace

Rolls-Royce будет выпускать электросистемы для аэротакси Vertical Aerospace

Британская компания Rolls-Royce Holdings, специализирующаяся на производстве оборудования для авиации, судов и энергетического оборудования, будет поставлять электрическую систему для четырехместного самолета, произведенного британским стартапом Vertical Aerospace.

Как сообщает Bloomberg, планируется, что самолет будет сертифицирован в 2024 году.

Этот шаг связан с тем, что Rolls-Royce стремится развивать новые потоки доходов после того, как коронакризис вызвал обвал продаж в его традиционном бизнесе широкофюзеляжных самолетов. Главный исполнительный директор Уоррен Ист сказал, что частью этого будет увеличение инвестиций в экологически чистую энергию.

Компания Vertical Aerospace, базирующаяся в Бристоле, является одной из бесчисленных компаний, стремящихся запустить электрические городские аэротакси. Глава стартапа Майкл Червенка ранее работал над концепцией летающего такси для Rolls-Royce.

В компании рассказали, что над проектом будут работать около 150 инженеров Rolls-Royce в ряде стран, включая ФРГ, США и Великобританию.

По материалам Mind
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