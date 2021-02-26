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Вакцина Pfizer оказалась эффективна против новых штаммов коронавируса

Вакцина Pfizer оказалась эффективна против новых штаммов коронавируса

Вакцина против COVID-19 от Pfizer/BioNTech показала высокую способность нейтрализовать новые штаммы коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные нового исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine.

Как сообщается, во время лабораторных экспериментов, вакцина продемонстрировала «примерно эквивалентные» уровни нейтрализующей активности против штаммов из Бразилии и Великобритании по сравнению с версией вируса, известной в начале прошлого года. Также препарат показал «устойчивую, но более низкую» активность против варианта из Южной Африки.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ не поддерживают введение паспортов вакцинации от коронавируса, которые собираются выпустить в Евросоюзе.

По материалам Сегодня
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