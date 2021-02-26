Больницы потратили на лечение COVID 11 млрд за год

В прошлом году на стационарное лечение пациентов с коронавирусом потратили 11 млрд грн — в среднем 45 тысяч на пациента.
Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина и. о. главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский.
«За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тысяч пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тысяч гривен. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре», — сказал он.
Читайте также: Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен
Виленский уточнил, что «расходы могут быть разными».
«Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2−10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации — 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн», — сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Михаил Федоров: Bitcoin — скоро ли предел5 ч. назад - 1788 12
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время9 ч. назад - 1683 12
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1554 6
В Украине за год отремонтируют и построят 150 мостовВчера, 18:00 - 553 5
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале7 ч. назад - 2630 2
За что у налогоплательщика могут арестовать имущество - ответ ГНСВчера, 16:03 - 9416 2
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале7 ч. назад - 2630 2
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время9 ч. назад - 1683 12
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1554 6
Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантовВчера, 21:34 - 1441
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 859 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1406
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2684
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2313 10
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2088 6