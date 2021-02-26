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Больницы потратили на лечение COVID 11 млрд за год

Больницы потратили на лечение COVID 11 млрд за год

В прошлом году на стационарное лечение пациентов с коронавирусом потратили 11 млрд грн — в среднем 45 тысяч на пациента.

Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина и. о. главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

«За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тысяч пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тысяч гривен. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре», — сказал он.

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Виленский уточнил, что «расходы могут быть разными».

«Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2−10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации — 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн», — сказал он.

По материалам Корреспондент.net
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