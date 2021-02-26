Евросоюз должен запустить COVID-паспорта до лета, - МИД Чехии

Европейский союз должен запустить COVID-паспорта до лета. Такой документ должен упростить заграничные поездки для тех людей, которые пройдут вакцинацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, передает Euractiv.

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По его словам, если Брюссель не запустит сертификаты до лета, то Чехия рассмотрит вопрос о более узкой системе поездок с соседними странами. Он также отметил, что Еврокомиссия должна представить свой план 17 марта.

В то же время Петржичек против дискриминации тех, кто еще не вакцинировался.

“Наш приоритет – не дискриминировать людей. Так что для тех, кто не может пройти вакцинацию, путешествие с тестом – это альтернатива вакцинации. Система должна быть готова к лету”, – добавил министр.