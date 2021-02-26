0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Евросоюз должен запустить COVID-паспорта до лета, - МИД Чехии

Евросоюз должен запустить COVID-паспорта до лета, - МИД Чехии

Европейский союз должен запустить COVID-паспорта до лета. Такой документ должен упростить заграничные поездки для тех людей, которые пройдут вакцинацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, передает Euractiv.

Читайте также: Китай запустил COVID-паспорта для путешествий

По его словам, если Брюссель не запустит сертификаты до лета, то Чехия рассмотрит вопрос о более узкой системе поездок с соседними странами. Он также отметил, что Еврокомиссия должна представить свой план 17 марта.

В то же время Петржичек против дискриминации тех, кто еще не вакцинировался.

“Наш приоритет – не дискриминировать людей. Так что для тех, кто не может пройти вакцинацию, путешествие с тестом – это альтернатива вакцинации. Система должна быть готова к лету”, – добавил министр.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.