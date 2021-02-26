Производитель аэротакси EHang создаст электрический самолёт с дальностью полёта 400 км

По сообщению китайских СМИ, китайский производитель аэротакси компания EHang собирается представить электрическое воздушное судно с дальностью полёта 400 км. Это примерно в десять раз больше, чем позволяют летать автономные пассажирские коптеры EHang 216. Подробной информации о новой разработке нет. Тем не менее, EHang уже подошла к стадии массового производства двухместных аэротакси и вполне может замахнуться на нечто большее.
Аэротакси EHang 216 (EH216) весят около 270 кг и могут перевозить до 270 кг груза или двух пассажиров. Крейсерская скорость аппаратов составляет 100 км/ч с максимальной скоростью 130 км/ч. Длительность полёта на полном заряде аккумуляторов достигает 20 минут, а максимальная дальность полёта, тем самым, примерно равна 40 км. Если компания сможет создать автономное воздушное судно на электрической тяге с дальностью полёта 400 км, то это станет значительным шагом вперёд. Правда, мы пока не знаем, о каком типе воздушных аппаратов идёт речь. Не исключено, что EHang вернётся к классической схеме самолёта.
Во втором квартале текущего года компания EHang собирается запустить новую производственную площадку по сборке аэротакси EH216 мощностью 600 аппаратов в год. По массовости производства аэротакси компания EHang стала единственной и ведущей в мире. Будет интересно узнать, что она также готова покорять воздушным электрическим транспортом не только ближние, но средние дистанции.
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