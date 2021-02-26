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Автомобиль на штрафплощадке: за что могут забрать

Автомобиль на штрафплощадке: за что могут забрать

Временное задержание транспортного средства путем доставки для хранения на специальную площадку или стоянку осуществляется в случае совершения нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 122 Кодекса Украины.

Об этом сообщают в Центре по оказанию бесплатной правовой помощи.

Размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, если транспортное средство:

  • поставлено на проезжей части в два и более рядов;
  • расположено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, а именно:
  • на железнодорожных переездах;
  • на трамвайных путях;
  • на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;
  • на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-подобных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
  • на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 метров;
  • ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;
  • в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;
  • ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;
  • своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;
  • расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;
  • расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;
  • препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;
  • нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосам движения.

Инспекторы по парковке обязаны безотлагательно информировать о временном задержании транспортного средства соответствующие подразделения Национальной полиции с указанием государственного номера задержанного транспортного средства, точного времени его задержания и места хранения (адрес и телефоны специальной площадки или стоянки), размещать эту информацию на официальном веб-сайте исполнительного органа соответствующего местного совета, а также передавать сообщение о временном задержании транспортного средства на абонентский номер подвижной (мобильной) связи и адреса электронной почты, указанные надлежащими пользователями или лицами (от имени лиц), по которым зарегистрированы транспортные средства, в соответствии со статьей 279-4 настоящего Кодекса.

Возврат транспортного средства, задержанного путем доставки для хранения на специальную площадку или стоянку, ответственному лицу или лицу, которое ввезло транспортное средство на территорию Украины, или лицу, которое управляло транспортным средством на момент совершения правонарушения, происходит безотлагательно по обращению такого лица после уплаты штрафа за совершенное правонарушение и оплаты стоимости услуг по транспортировке и/или хранению транспортного средства.

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По материалам Finance.UA
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