Автомобиль на штрафплощадке: за что могут забрать

Временное задержание транспортного средства путем доставки для хранения на специальную площадку или стоянку осуществляется в случае совершения нарушения, предусмотренного частью третьей статьи 122 Кодекса Украины.
Об этом сообщают в Центре по оказанию бесплатной правовой помощи.
Размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения, если транспортное средство:
Инспекторы по парковке обязаны безотлагательно информировать о временном задержании транспортного средства соответствующие подразделения Национальной полиции с указанием государственного номера задержанного транспортного средства, точного времени его задержания и места хранения (адрес и телефоны специальной площадки или стоянки), размещать эту информацию на официальном веб-сайте исполнительного органа соответствующего местного совета, а также передавать сообщение о временном задержании транспортного средства на абонентский номер подвижной (мобильной) связи и адреса электронной почты, указанные надлежащими пользователями или лицами (от имени лиц), по которым зарегистрированы транспортные средства, в соответствии со статьей 279-4 настоящего Кодекса.
Возврат транспортного средства, задержанного путем доставки для хранения на специальную площадку или стоянку, ответственному лицу или лицу, которое ввезло транспортное средство на территорию Украины, или лицу, которое управляло транспортным средством на момент совершения правонарушения, происходит безотлагательно по обращению такого лица после уплаты штрафа за совершенное правонарушение и оплаты стоимости услуг по транспортировке и/или хранению транспортного средства.
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