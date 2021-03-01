Названа самая благоприятная страна для карьеры женщин (инфографика)

Тhe Economist оценил условия для работающих женщин в 29 странах.
Примеры. Джейн Фрейзер возглавила Citigroup, став первой женщиной, возглавившей большой американский банк.
В прошлом году Кэрол Томе стала руководителем UPS, гиганта по доставке посылок.
В январе Розалинд Брюэр стала лишь третьей чернокожей женщиной, когда-либо руководившей компанией из списка Fortune 500 (сеть аптек Walgreens Boots Alliance).
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Месяц спустя Тасунда Браун Дакетт была выбрана руководителем большого пенсионного фонда TIAA.
Страны Северной Европы показали лучшие результаты в рейтинге:
Внизу находится Южная Корея, которая набрала всего 25 баллов из 100 в нашем индексе, что составляет менее половины среднего показателя по клубу промышленно развитых стран ОЭСР.
Америка получила плохие оценки за отпуск по уходу за ребенком и за политическое представительство. Но в нем высока доля женщин в руководстве (41%) и в советах директоров компании (28%).
В обоих случаях Америка опережает Германию, которая в январе ввела квоту для женщин-членов совета директоров (и где доли руководства и советов директоров составляют 29% и 25% соответственно).
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