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Названа самая благоприятная страна для карьеры женщин (инфографика)

Названа самая благоприятная страна для карьеры женщин (инфографика)

Тhe Economist оценил условия для работающих женщин в 29 странах.

Примеры. Джейн Фрейзер возглавила Citigroup, став первой женщиной, возглавившей большой американский банк.

В прошлом году Кэрол Томе стала руководителем UPS, гиганта по доставке посылок.

В январе Розалинд Брюэр стала лишь третьей чернокожей женщиной, когда-либо руководившей компанией из списка Fortune 500 (сеть аптек Walgreens Boots Alliance).

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Месяц спустя Тасунда Браун Дакетт была выбрана руководителем большого пенсионного фонда TIAA.

Страны Северной Европы показали лучшие результаты в рейтинге:

  • Швеция,
  • Исландия,
  • Финляндия,
  • Норвегия.

Внизу находится Южная Корея, которая набрала всего 25 баллов из 100 в нашем индексе, что составляет менее половины среднего показателя по клубу промышленно развитых стран ОЭСР.

Америка получила плохие оценки за отпуск по уходу за ребенком и за политическое представительство. Но в нем высока доля женщин в руководстве (41%) и в советах директоров компании (28%).

В обоих случаях Америка опережает Германию, которая в январе ввела квоту для женщин-членов совета директоров (и где доли руководства и советов директоров составляют 29% и 25% соответственно).

Справка Finance.ua:

  • В Украине наблюдается значительный разрыв зарплат мужчин и женщин. По данным Госстата, средняя зарплата женщин в IV квартале 2020 года была на уровне 11 558 грн. Такой показатель составляет 81,4% от средней заработной платы мужчин (14 203 грн).
  • По данным work.ua, в ТОП-5 специальностей на сайте обычно входят: менеджер по продажам; бухгалтер; водитель; менеджер по работе с клиентами, продавец-консультант.

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По материалам Finance.UA
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