Украина за месяц потеряла еще почти 300 млн долларов резервов

Размер международных резервов Украины в течение февраля 2021 года сократился на 277,75 млн долларов (на 1,0%). На 1 марта размер резервов составил 28 543,16 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Размер резервов сокращается второй месяц подряд. В январе резервы сократились на 311,85 млн долларов (на 1,1%). Всего с начала года Украина потеряла 589,73 млн долларов резервов.
Как отметили в пресс-службе НБУ, валютные поступления в пользу правительства от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) в феврале составили 456,7 млн долларов. Вместе с тем общий объем платежей составил 633,9 млн долларов.
Кроме того, в феврале правительство и Национальный банк выплатили 213,1 млн долларов в пользу Международного валютного фонда (МВФ).
В начале февраля предложение на валютном рынке преобладал спрос, в частности вследствие наращивания портфеля ОВГЗ нерезидентами. Это позволило центральному банку выкупить в резервы 200 млн долларов. Последние две недели февраля межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил на валютный рынок, напомнили в НБУ.
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