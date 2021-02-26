Порядок оформления права собственности на земельный пай

С 1 января 2025 года незадействованные земельные участки будут признаны бесхозными и переданы в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой они расположены. Поэтому владельцам сертификатов на право земельного пая нужно успеть оформить собственность на землю до этого времени.
Об этом сообщила специалист Ивано-Франковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Роксолана Пронич.
«На сегодня сложилась ситуация, когда у владельцев сертификатов на право земельного пая возникает острая необходимость оформить право собственности на сам земельный участок в установленном законом порядке. Если же такой владелец сертификата не использует свое право до 2025 года, то будет считаться, что такие владельцы участков автоматически отказались от земли», — говорится в сообщении.
Что такое земельный пай:
Для оформления права собственности на земельный участок (пай), необходимо осуществить следующие действия:
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