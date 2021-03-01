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Крупные налогоплательщики с начала года пополнили бюджет на 26,6 миллиарда

Крупные налогоплательщики с начала года пополнили бюджет на 26,6 миллиарда

За январь-февраль 2021 года крупные налогоплательщики, которые обслуживаются в Центральном межрегиональном управлении ГНС, направили в государственный бюджет в 26,6 млрд гривен.

Об этом сообщил руководитель Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук, сообщает пресс-служба управления.

Чмерук отметил, что с начала года наблюдается положительная динамика поступлений от государственных предприятий части чистого дохода. В целом его выплачено 709,9 млн грн, что на 144 млн грн, или на 25% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также в госбюджет поступило акцизного налога более 3 млрд грн, что почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Кроме того, в 2021 году крупные предприятия обеспечили платежи по налогу на добавленную стоимость в сумме 16,8 млрд грн и налогу на прибыль – 1,6 млрд гривен.

По словам Чмерука, доля налоговых платежей крупного бизнеса, который находится на учете в Центральном межрегиональном управлении, по результатам января-февраля 2021 года составляла 27% от налоговых платежей в госбюджет по всей Украине. В том числе по налогу на прибыль – 25,9%, налогу на добавленную стоимость – 32,8%, акцизному налогу – 32,8%.

По материалам УКРИНФОРМ
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