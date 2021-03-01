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С начала года Минюст взыскал 870 млн грн алиментов

С начала года Минюст взыскал 870 млн грн алиментов

В течение 22−28 февраля органы ГИС взыскали 106 млн грн алиментов. Из них 21 млн грн проблемной задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Всего же за 2 месяца 2021 года взыскали 870 млн грн алиментных платежей, из которых 163,8 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению к должникам установленных Законом ограничений.

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«На исполнении в Первом Киевском отделе государственной исполнительной службы в городе Одессе Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка в размере 15 000 тыс. грн, начиная с мая 2019 года», — сообщают в министерстве.

С целью исполнения решения суда государственным исполнителем вынесено постановление об аресте средств должника, после чего на депозитный счет отдела поступили средства, которые покрыли всю сумму долга — 310,6 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • Народные депутаты в первом чтении одобрили законопроект № 3881, который увеличивает минимальный размер алиментов.
  • Исполнители получили допуск к информации о номерах банковских счетов должников и остатке денежных средств на них.
  • Одной из форм материального содержания ребенка, не достигшего совершеннолетия, являются алименты — средства на содержание ребенка, которые определяются в доле от дохода его матери, отца и (или) в твердой денежной сумме.
По материалам Finance.UA
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