С начала года Минюст взыскал 870 млн грн алиментов

В течение 22−28 февраля органы ГИС взыскали 106 млн грн алиментов. Из них 21 млн грн проблемной задолженности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Всего же за 2 месяца 2021 года взыскали 870 млн грн алиментных платежей, из которых 163,8 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению к должникам установленных Законом ограничений.
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«На исполнении в Первом Киевском отделе государственной исполнительной службы в городе Одессе Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка в размере 15 000 тыс. грн, начиная с мая 2019 года», — сообщают в министерстве.
С целью исполнения решения суда государственным исполнителем вынесено постановление об аресте средств должника, после чего на депозитный счет отдела поступили средства, которые покрыли всю сумму долга — 310,6 тыс. грн.
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