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Для украинской продукции открылись 12 новых рынков

Для украинской продукции открылись 12 новых рынков

В прошлом году украинские производители получили возможность экспорта на 12 новых рынков. Также были согласованы 35 экспортных сертификатов и пройдены два аудита ЕС относительно оценки госконтроля за производством рыбы и мяса птицы, а также продукции из этого сырья, сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В целом служба проводила работу по открытию 100 новых рынков на шести континентах.

«Речь идет как о традиционных внешнеэкономических партнерах Украины — ЕС, Китай, США, Индия, так и о менее освоенных украинскими экспортерами рынках — Мексика, Австралия, Бразилия, Ангола и т. д.», — отметила председатель ведомства.

Также в 2020-м велись переговоры о заключении международных договоров в сферах санитарных и фитосанитарных мер и защиты потребителей с Бразилией, Алжиром, Вьетнамом, Индонезией, Ираном, Узбекистаном, Молдовой, Сербией, Ливаном, Германией, Грецией, Грузией и Швецией.

По материалам УБР
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