Ученые выяснили, для кого COVID-вакцины более эффективны

В Министерстве здравоохранения Англии считают, что вакцины могут обеспечить более надежную защиту молодых возрастных групп. По сравнению с пожилыми людьми у молодых меньше риск заболеть коронавирусом или умереть от осложнений.
По словам британских экспертов, вакцинация сократит уровень заболеваемости по всей стране, а после получения двух доз можно почти полностью предотвратить передачу инфекции.
Также результаты исследования показывают, что после вакцинации препаратом AstraZeneca госпитализаций среди лиц старше 80 лет стало значительно меньше.
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