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Ученые выяснили, для кого COVID-вакцины более эффективны

Ученые выяснили, для кого COVID-вакцины более эффективны

В Министерстве здравоохранения Англии считают, что вакцины могут обеспечить более надежную защиту молодых возрастных групп. По сравнению с пожилыми людьми у молодых меньше риск заболеть коронавирусом или умереть от осложнений.

По словам британских экспертов, вакцинация сократит уровень заболеваемости по всей стране, а после получения двух доз можно почти полностью предотвратить передачу инфекции.

Также результаты исследования показывают, что после вакцинации препаратом AstraZeneca госпитализаций среди лиц старше 80 лет стало значительно меньше.

По материалам Сегодня
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